Πύρρειος αποδείχθηκε η εκτός έδρας νίκη με ανατροπή της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Νις (2-3) για την 11η αγωνιστική της Ligue 1.

Κι αυτό γιατί όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Παρισιού, ο Ντεζιρέ Ντουέ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα και σήμερα (22/11) διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης προσθέτουν στη «λακωνική» ανακοίνωσή τους ότι ο 21χρονος άσος θα υποβληθεί σε επέμβαση πριν από το τέλος του μήνα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν το διάστημα της απουσίας του, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.