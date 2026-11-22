Η παρουσία του Ρικ Πιτίνο στον Παναθηναϊκό αποτέλεσε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη σπουδαία προπονητική του διαδρομή, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πως η απόφαση να έρθει στην Ελλάδα μόνο εύκολη δεν ήταν.

Τελικά, η παραδοχή του ότι: «τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής μου ήταν αυτά που πέρασα ως προπονητής του Παναθηναϊκού», αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το πόσο ξεχωριστή θέση έχει η χώρα μας στην καρδιά του.

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Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Ρικ Πιτίνο:

«Ένιωθα ότι η προπονητική είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της για μένα. Είχα διαγράψει μια πολύ καλή επαγγελματική πορεία, τόσο στο NBA όσο και στο κολεγιακό μπάσκετ. Ζούσα, μάλιστα, σε ένα πανέμορφο μέρος, στο Indian Creek του Μαϊάμι. Τότε δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τον Κρις Ουάλας, ο οποίος ήταν γενικός διευθυντής μου στους Σέλτικς. Εκείνη την περίοδο εργαζόταν στους Μέμφις Γκρίζλις. Μου είπε: "Κόουτς, ο Παναθηναϊκός μόλις απέλυσε τον προπονητή του και θέλει να σε προσλάβει". Του απάντησα: "Μου ακούγεται… ελληνικό όλο αυτό!".

Μου είπε ότι επρόκειτο για την EuroLeague. Ήταν μία εβδομάδα πριν από την παραμονή των Χριστουγέννων. Του ξεκαθάρισα ότι δεν είχα κανένα ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη δουλειά, ούτε φυσικά για το ενδεχόμενο να πάω στην Ελλάδα. Δεν γνώριζα τίποτα για τον Παναθηναϊκό και τίποτα για τη χώρα. Του είπα ευγενικά ότι δεν ενδιαφερόμουν.

Πέρασαν δύο ημέρες και ο ιδιοκτήτης της ομάδας επανήλθε, προσφέροντάς μου ακόμη καλύτερους οικονομικούς όρους. Του απάντησα ότι δεν είχε να κάνει με τα χρήματα ή με την προσφορά.

Σκέφτηκα, μάλιστα, ότι αν αποδεχόμουν τη θέση, θα έπρεπε να φύγω από το Μαϊάμι την παραμονή των Χριστουγέννων, να πετάξω μέχρι το Νιούαρκ και από εκεί να πάρω τη μεταμεσονύκτια πτήση της Emirates, προκειμένου να αναλάβω την ομάδα ενόψει της αναμέτρησης με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, την κορυφαία ομάδα εκείνης της περιόδου.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι συνέβη στη συνέχεια. Είχα μείνει δύο χρόνια μακριά από τους πάγκους, αλλά παρακολουθούσα κάθε παιχνίδι που μπορούσα Η σύζυγός μου μού είπε: "Πρέπει να το κάνεις".

Τη ρώτησα αν μιλούσε σοβαρά, καθώς είχαμε κανονίσει να έρθουν τα παιδιά για τις γιορτές. Εκείνη επέμεινε: "Όχι, πρέπει να δεχθείς". Τελικά της είπα: "Εντάξει, ας ακυρώσουμε τα σχέδια με τα παιδιά, ας ετοιμαστούμε και ας φύγουμε για την Ελλάδα". Και τότε μου απάντησε: "Εγώ δεν πρόκειται να πάω πουθενά! Εσύ θα πας!".

Δεν ακύρωσε τα σχέδια της παραμονής των Χριστουγέννων και έτσι ταξίδεψα μόνος μου για την Ελλάδα.

Όταν έφτασα, συνάντησα την ομάδα και τους είπα: "Θα συνεχίσουμε να παίζουμε την ίδια επίθεση και την ίδια άμυνα. Θέλω απλώς να μου δείξετε πόσο σκληρά μπορείτε να δουλέψετε απόψε". Και κερδίσαμε την ΤΣΣΚΑ Προκριθήκαμε στα playoffs και τις δύο χρονιές, ενώ στη συνέχεια ανέλαβα και την Εθνική ομάδα της Ελλάδας.

Και ξέρετε κάτι; Αυτό ίσως σας ακούγεται παράξενο, αφού έχω προπονήσει τους Νικς, τους Σέλτικς, το Κεντάκι, το Λούιβιλ και το Σεντ Τζονς. Ωστόσο, τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής μου ήταν αυτά που πέρασα ως προπονητής του Παναθηναϊκού».