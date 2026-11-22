Με νίκη απέναντι στην Κάλιαρι με 2-0 ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της η Κόμο, ωστόσο δεν έλειψαν τα απρόοπτα ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

Ο Σεσκ Φάμπρεγας είδε τον Μαξάνς Κακερέ να αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό, με αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω η παρουσία του στο παιχνίδι με την «Ένωση». Ο 26χρονος Γάλλος δεν προοριζόταν αρχικά για το βασικό σχήμα, καθώς ο Λούκας Ντα Κούνια ήταν εκείνος που αναμενόταν να πάρει θέση στην ενδεκάδα. Το πρόβλημα, ωστόσο, που προέκυψε την παραμονή της αναμέτρησης ανάγκασε τον Ισπανό προπονητή να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του.

Ο Φάμπρεγας αναφέρθηκε στην κατάσταση του ποδοσφαιριστή του, εξηγώντας πως η αρχική εκτίμηση δεν παρέπεμπε σε κάτι σοβαρό, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. «Αρχικά πιστεύαμε ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά το απόγευμα, μετά τη συνέντευξη Τύπου, έγιναν εξετάσεις και εντοπίστηκε ένα πολύ μικρό πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συμμετοχή του Κακερέ στην αναμέτρηση της Τρίτης (24/11, 22:00) με την ΑΕΚ για το Champions League είναι πλέον εξαιρετικά αμφίβολη, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να απουσιάσει κι από το ματς με τη Γιουβέντους, που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (29/11, 21:45).

Ο προπονητής της Κόμο, πάντως, δεν προτίθεται να ρισκάρει με την κατάσταση του Γάλλου μέσου, υπογραμμίζοντας πως προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης αποκατάστασή του. «Δεν μπορούμε να πάρουμε ρίσκα αυτή τη στιγμή», σημείωσε ο Φάμπρεγας για τον Κακερέ, ο οποίος μετράει φέτος 12 συμμετοχές και δύο ασίστ.