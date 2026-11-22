Το παρασκήνιο πίσω από την έντονη αντίδραση του Μάρκο Νίκολιτς στο φινάλε της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Καλαμάτα αποκάλυψε ο Θωμάς Στρακόσα, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα στη Νίκαια.

Η «Ένωση» νίκησε 1-0 στο παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής της Super League, ωστόσο το τελευταίο διάστημα της αναμέτρησης είχε ένταση, με τον προπονητή της να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή Ματσούκα στο 89ο λεπτό.

Αφορμή στάθηκε η καθυστέρηση στην αλλαγή του Γιόβιτς, καθώς ο Νίκολιτς ζητούσε από τον Στρακόσα να στείλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, προκειμένου να περάσει στο παιχνίδι ο Γκατσίνοβιτς.

Ο ίδιος ο Νίκολιτς, αναφερόμενος στην αποβολή του, είπε ότι: «Φώναζα στον Στρακόσα και ο 4ος είπε στον διαιτητή να με αποβάλει», ενώ ο Αλβανός τερματοφύλακας εξήγησε τον λόγο που έφερε την… έκρηξη του Σέρβου τεχνικού.

«Ήταν ένας καυγάς που δεν ξέρω κι εγώ πώς έγινε. Γιατί μας είχαν πει, στην ουσία αν περάσει το ένα λεπτό θα μπορεί να μπει ο παίκτης. Αλλά τώρα λέμε στον κανονισμό ότι πρέπει να βγει η μπάλα έξω, οπότε δεν το ξέραμε. Άκουσα κάποια… ωραία λόγια από τον κόουτς. Εντάξει συμβαίνει, δεν πειράζει. Πήρε την κόκκινη κάρτα όμως, δυστυχώς. Αλλά θα μου τα πει αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γκολκίπερ της ΑΕΚ.

Από εκεί και πέρα, ο Θωμάς Στρακόσα, είπε:

Για τη νίκη επί της Καλαμάτας και την επιστροφή του: «Θα μπορούσε το σκορ να ήταν μεγαλύτερο. Ήμασταν εμείς οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Χαρούμενος που γύρισα με νίκη. Την αξίζαμε και με το κάτι παραπάνω, θα έλεγα, σίγουρα. Απλά τώρα έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Τρίτη. Πάμε χαρούμενοι σε αυτό».

Αν του είχε λείψει η μυρωδιά του γηπέδου: «Πάρα πολύ. Και με το ζόρι άντεξα».

Για την αναμέτρηση με την Κόμο: «Πιστεύω μακράν το πιο δύσκολο παιχνίδι ως τώρα. Κι ας παίξαμε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι στην καλύτερη κατάσταση και φόρμα. Παίζουμε δυστυχώς εκτός. Όμως πιστεύω πολύ στην ομάδα μου και θα πάμε συγκεντρωμένοι».

Για τον Τάσο Δουβίκα, τον οποίο θα αντιμετωπίσει: «Σίγουρα έχω μεγάλο κι εγώ κίνητρο εναντίον τους. Όπως και πολλοί συμπαίκτες μου. Χαίρομαι που παίζουμε στο καλύτερο επίπεδο, γιατί σημαίνει ότι είμαστε κι εμείς σε αυτό το επίπεδο».

Για τον τραυματισμό του Αριάγκα: «Ελπίζω να είναι περαστικό και γρήγορο. Είναι πολύ καλό παιδί και σημαντικός για εμάς. Μόλις είχε βρει ρυθμό το παιδί. Πολύ στενάχωρο».