Η προηγούμενη διακοπή του πρωταθλήματος, οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη μοναδική του απώλεια στη Super League. Στην ήττα από τον αιώνιο αντίπαλο. Αυτή τη φορά, το ματς όσο κι αν μοιάζει ευκολότερο, δεν είναι. Ο ΟΦΗ περιμένει με ανυπομονησία να κάνει μία ακόμη έκπληξη, μετά το «διπλό» στο «Καραϊσκάκης».

Για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος, το «τριφύλλι» φιλοξενεί τους Κυπελλούχους. Αναζητώντας συνέχεια στο νικηφόρο σερί, σε αγώνα υψηλής δυσκολίας.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν έχει προβλήματα να αντιμετωπίσει ουσιαστικά, καθώς οι Σαλάχ-Εντίν και Πάλμερ-Μπράουν ξεπέρασαν τις ιώσεις που τους ταλαιπωρούσαν. Εκτός είναι φυσικά ο μακροχρόνια απόντας, Αζεντίν Ουναΐ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Από την άλλη ο Χρήστος Κόντης δεν έχει στη διάθεσή του, τους Κρίζμανιτς, Κόντρο και Ισέκα. Με τον Έλληνα τεχνικό να θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολάου, Dickmann, Αθανασίου, Gonzalez, Καινουργιάκης, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Romano, Nuss, Cantalapiedra, Σιτμαλίδης, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης.

Πριν τη σέντρα του αγώνα, θα τιμηθούν για την προσφορά τους στον Παναθηναϊκό, οι Αϊτόρ και Χατζηγιοβάνης.

Στις εξέδρες αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι. Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 17:30, με τηλεοπτική μετάδοση από ΣΚΑΪ και ΣΠΟΡ FM TV.