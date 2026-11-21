Μία αγωνιστική πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Πανιώνιο, ο Παναθηναϊκός διατήρησε το απόλυτο στο φετινό πρωτάθλημα. Οι «πράσινες» πέρασαν από την έδρα της Θέτιδας, επικρατώντας με 3-1 σετ (18-25, 18-25, 25-17, 22-25), έστω και αν χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν την αντίσταση των γηπεδούχων.

Η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας και πλέον περιμένει την αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον ΖΑΟΝ την Κυριακή, προκειμένου να διαπιστώσει αν θα συνεχίσει να βρίσκεται μόνη στην πρώτη θέση.

Την επόμενη αγωνιστική, μάλιστα, οι «πράσινες» θα υποδεχθούν τις «κυανέρυθρες» σε ένα μεγάλο ντέρμπι που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Από την πλευρά της, η Θέτιδα έβαλε δύσκολα στις πρωταθλήτριες, καταφέρνοντας να κατακτήσει το τρίτο σετ και να τις πιέσει μέχρι το τέλος του τέταρτου. Ωστόσο, δεν απέφυγε την πέμπτη ήττα της στις πρώτες επτά αγωνιστικές της Volley League Γυναικών.

Τα σετ: 1-3 (18-25, 18-25, 25-17, 22-25).