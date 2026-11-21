Τέσσερις αγωνιστικές μακριά από τη νίκη βρίσκεται η Καλαμάτα, μετά την εντός έδρας ήττα με 1-0 από την ΑΕΚ στη Νίκαια. Ωστόσο, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας θεωρεί πως η ομάδα του δεν άξιζε να φύγει με άδεια χέρια από την αναμέτρηση.

Στις δηλώσεις του, μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός της Καλαμάτας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα των ποδοσφαιριστών του, τονίζοντας πως κοίταξαν στα μάτια την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και διεκδίκησαν το αποτέλεσμα μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Οι δηλώσεις του Χριστοφιλέα:

Για την εικόνα του αγώνα:

«Θα διαφωνήσω εν μέρει. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ πιο καλύτεροι και από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δεν θέλω να έχουμε έπαρση, δεν θέλω να έχουμε κάτι το οποίο δεν αξίζουμε, αλλά θεωρώ ότι σήμερα το μόνο που δεν είναι αποδεκτό είναι η ήττα. Κοιτάξαμε στα μάτια την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, διεκδικήσαμε το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό και νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι χάθηκε στις λεπτομέρειες και στα πολλά φάουλ που δεν μας άφησαν να παίξουμε το παιχνίδι».

Για τη συνέχεια στο πρωτάθλημα:

«Είναι από τα παιχνίδια, όπως είπα, αυτά με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, τα οποία δεν τα έχεις από πριν, ότι ντε και καλά πρέπει να κερδίσεις. Εννοείται ότι προσπαθούμε για τη νίκη σε κάθε παιχνίδι, αλλά στη συνέχεια έρχονται πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια με ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο και εκεί πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό».