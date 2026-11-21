Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στις τάξεις της Παρί Σεν Ζερμέν ο τραυματισμός του Ντεζιρέ Ντουέ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Νις για την 11η αγωνιστική της Ligue 1.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο νεαρός Γάλλος μεσοεπιθετικός πάτησε άτσαλα με το δεξί του πόδι στο έδαφος και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας να υποφέρει από έντονους πόνους. Η εικόνα του προκάλεσε σοκ, ενώ ακόμη πιο ανησυχητική ήταν η στιγμή της αποχώρησής του από το γήπεδο, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου των Παριζιάνων, υπάρχει έντονος φόβος για σοβαρό τραυματισμό και συγκεκριμένα για ρήξη χιαστού. Η μαγνητική τομογραφία, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή (22/11), αναμένεται να ξεκαθαρίσει το μέγεθος της ζημιάς.

Η ανησυχία ήταν εμφανής και στους συμπαίκτες του Ντουέ, με τον Βιτίνια να μην μπορεί να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση, καλύπτοντας το πρόσωπό του με τα χέρια μετά τον τραυματισμό.

Μάλιστα, ο Ασράφ Χακίμι έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης πριν από την ανάπαυλα του ημιχρόνου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Όλοι σκεφτόμαστε τον Ντεζ και θα προσπαθήσουμε να του αφιερώσουμε τη νίκη, παίρνοντας τους τρεις βαθμούς».

Την ίδια στιγμή, η πιθανότητα απουσίας του Ντουέ για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να αναγκάσει την Παρί Σεν Ζερμέν να εξετάσει πιο σοβαρά την ενίσχυσή της στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Οι πρωταθλητές Γαλλίας έχουν ήδη στερηθεί τις υπηρεσίες του Κβίτσα Κβαρατσχέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο στις 20 Οκτωβρίου, στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα.