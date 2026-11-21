Στο γήπεδο της Νεάπολης βρίσκεται ο διοικητικός ηγέτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της «Ένωσης»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρίσκεται κανονικά στο γήπεδο, σε ακόμα μια εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ. Μάλιστα, λίγη ώρα πριν από τη σέντρα του αγώνα με την Καλαμάτα διέσχισε τον αγωνιστικό χώρο, με σκοπό να πάρει τη θέση του στην κερκίδα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι.