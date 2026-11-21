Καλαμάτα – ΑΕΚ: Στη Νίκαια ο Μάριος Ηλιόπουλος
Ο Μάριος Ηλιόπουλος δίνει το «παρών» σε ακόμα ένα παιχνίδι της ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στη Νίκαια, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League.
Στο γήπεδο της Νεάπολης βρίσκεται ο διοικητικός ηγέτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της «Ένωσης»
Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρίσκεται κανονικά στο γήπεδο, σε ακόμα μια εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ. Μάλιστα, λίγη ώρα πριν από τη σέντρα του αγώνα με την Καλαμάτα διέσχισε τον αγωνιστικό χώρο, με σκοπό να πάρει τη θέση του στην κερκίδα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι.