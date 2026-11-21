Ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε να αντιμετωπίσει το αξιόμαχο Μαρούσι και παράλληλα τη δική του απώλεια ενέργειας μετά από «διαβολοβδομάδα» στην EuroLeague. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς διαχειρίστηκε το ματς στο Telekom Center Athens με εκτεταμένο rotation και αρκετό χρόνο συμμετοχής στους Έλληνες. Για να έρθει η νίκη με 85-72.

Οι φιλοξενούμενοι «πάλεψαν» με όλες τις δυνάμεις τους, όμως η ποιοτική διαφορά ήταν μεγάλη. Παρά το γεγονός πως έμειναν εκτός Μπόνγκα, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκας, ενώ Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Ναν, ουσιαστικά ξεκουράστηκαν, καθώς αγωνίστηκαν για λίγο.

Το «τριφύλλι» δεν… πάτησε γκάζι και διαχειρίστηκε το προβάδισμά του. Φτάνοντας στην άνετη νίκη με πρωταγωνιστή τον Ρογκαβόπουλο που είχε 15 πόντους, ενώ 14 είχε ο Μήτογλου. Ο Μωραΐτης πέτυχε 11, όσους και ο Φρανσίσκο.

Για τους φιλοξενούμενους που δεν άφησαν τη διαφορά να ξεφύγει σε κανένα σημείο του ματς, ο Ντε Σόουζα είχε 18, ενώ Ντρέσελ και Λούντζης είχαν από 15 και 13 αντίστοιχα.

Η ευστοχία κράτησε κοντά τους φιλοξενούμενους

H αναμέτρηση άρχισε με το Μαρούσι στο πρώτο τρίλεπτο να βρίσκει ρυθμό στην επίθεση και να τιμωρεί τον Παναθηναϊκό AKTOR με δύο συνεχόμενα τρίποντα για το 5-10 στο 3’. Με δύο σερί τρίποντα του Φρανσίσκο ήρθε το 13-13, ενώ με ασίστ του Γάλλου στον Καλαϊτζάκη έγινε το 15-13 (6’). Το Μαρούσι πέρασε με 15-18, για να ισοφαρίσει με τρίποντο ο Ναν (8’). Λεσόρ-Λούντζης διαμόρφωσαν το 20-20, για να κλείσει η πρώτη περίοδος με 1/2 βολές του Μωραΐτη και καλάθι του Γιαμπουσέλε για το 23-20.

«Έσφιξε» την άμυνα για το +10

Με τρίποντο του Ντρέσελ οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν σε 25-25 (13’). Τέσσερις… γαλλικοί πόντοι (Γιαμπουσέλε-Λεσόρ) έφεραν το 30-26 (15’). 2/2 βολές του Ντε Σόουζα μείωσαν στο καλάθι, με το Μαρούσι να μένει κοντά. Κάρφωμα του Μήτογλου και αιφνιδιασμός με Ρογκαβόπουλο έφεραν για πρώτη φορά το +6 (34-28) στο 16’. 2/3 βολές του Ρογκαβόπουλου, καλάθι του Μήτογλου, αιφνιδιασμός του Φρανσίσκο και ξανά Μήτογλου, έφεραν το 42-30 στο 18’. Τέσσερις πόντοι του Ντε Σόουζα μείωσαν σε 42-34, οδηγώντας τον Ομπράντοβιτς σε time out 1,5 λεπτό πριν το ημίχρονο. Με βολές ο Λούντζης πήγε το σερί στο 0-6, για να το «σπάσει» ο Μήτογλου (44-36). Ο ίδιος παίκτης μετά από επαναφορά διαμόρφωσε το 46-36 που ήταν αποτέλεσμα ημιχρόνου.

Με… ελληνική σφραγίδα κράτησε το προβάδισμα

Ο Φρανσίσκο πήγε τη διαφορά πρώτη φορά στους 13 (51-38) στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Λούντζης με κάρφωμα μείωσε σε μονοψήφια διαφορά (51-43) στο 23’. Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο μετά από αρκετές άστοχες επιθέσεις διαμόρφωσε το 54-43 (25’). Ο ίδιος με 3/3 βολές έφερε το ματς στο +14. Ο Κόνιαρης μείωσε, για να έρθει ο Κουζέλογλου με «γκολ-φάουλ» να κάνει το 60-45 (26’). Ντε Σόουζα και Κόνιαρης «μάζεψαν» στους 11, για να ευστοχήσει σε τρίποντο ο Ναν (63-49) στο 29’. Ο Μωραΐτης με καλάθι και βολή έκανε το 66-51. Με βολές ο Ντε Σόουζα μείωσε στους 13. Ο ίδιος με κάρφωμα έκανε το 66-55. Ο Κουζέλογλου από κοντά έκανε το 68-55 που ήταν και αποτέλεσμα τρίτης περιόδου.

Δεν τον προβλημάτισε η μίνι επιστροφή

O Γιούτοφ με τρίποντο πήγε το ματς στους 10 στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου. Ο Μπάντιο έκανε το 70-58, για να έρθουν καλάθια από Λούντζη και Ντε Σόουζα για το 70-62. Ο Γιούτοφ μείωσε στους 6 για τους φιλοξενούμενους αναγκάζοντας τον Ομπράντοβιτς να πάρει time out στο 33’. Με έμμεσο τρίποντο ο Μωραΐτης έκανε το 73-64, για να «απαντήσει» με δίποντο ο Ντρέσελ. Στο 34’ με φόλοου ο Ερνανγκόμεθ έκανε το 75-66. Ο Μωραΐτης με 2/2 βολές διαμόρφωσε το 77-66. Ο Ντρέσελ με τον ίδιο τρόπο μείωσε σε 77-68 (37’). Ο Ρογκαβόπουλος με δύσκολη προσπάθεια πήγε ξανά το ματς στο +11, με τον Καλαϊτζάκη να κάνει το 81-68 στα 2,5 λεπτά πριν το τέλος. Ο Ουέαρ με κάρφωμα έκανε το 81-70, για να ακολουθήσουν δύο βολές του Ντρέσελ που μείωσαν στους 9 στο 39’. Ναν με 2/2 βολές και Μήτογλου με ωραίο καλάθι έκαναν το 85-72 που ήταν και το τελικό σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 46-36, 68-55, 85-72

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά της αναμέτρησης.