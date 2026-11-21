Η Κόμο επικράτησε με 2-0 της Κάλιαρι στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Serie A, ανεβαίνοντας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 24ο λεπτό, με τον Ραμόν να βρίσκει δίχτυα έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Κόουτο. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα και στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας και σε δεύτερο γκολ στο 56', όταν ο Ντα Κούνια με κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-0.

Στη συνέχεια, η Κόμο διαχειρίστηκε το προβάδισμά της, με τον Φάμπρεγας να προχωρά σε αλλαγές και να δίνει ανάσες σε ποδοσφαιριστές του ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ την Τρίτη (24/11, 22:00).

Ο Τάσος Δουβίκας αγωνίστηκε, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να χριστεί σκόρερ. Με αυτό το τρίποντο, η Κόμο έφτασε τους 26 βαθμούς και ανέβηκε στην τέταρτη θέση, ενώ η Κάλιαρι παρέμεινε στους 16 βαθμούς και στην ένατη θέση της βαθμολογίας.