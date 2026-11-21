Η ΑΕΚ πήρε μια μεγάλη νίκη απέναντι στον Ηρακλή στην παράταση, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Έτσι, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ανέβηκε στο 3-5, πιάνοντας στη βαθμολογία τον αντίπαλο της.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του, στην αγωνιστική εικόνα της απέναντι στον Ηρακλή, αλλά και στον σχεδιασμό για την ενίσχυση του ρόστερ. Όπως ξεκαθάρισε, η ΑΕΚ θα αποκτήσει τρεις παίκτες!

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα

«Είχαμε εννέα παίκτες, τα δυο παιδιά ξέραμε ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε σε σημαντικά λεπτά. Μετράει η νίκη. Έχουμε ένα χρέος που κυνηγάμε. Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη, είναι χειρότερη χωρίς τον Κατσίβελη. Βρίσκουμε μια χημεία σαν ομάδα. Παλέψαμε, κερδίσαμε. Ελέγξαμε το ματς. Όταν ξεφύγαμε από το πλάνο φάγαμε καλάθια στον αιφνιδιασμό απέναντι σε ομάδα με υψηλό αθλητικό επίπεδο. Τρέχει στον αιφνιδιασμό ο Ηρακλής.

Δεν αλλάζει τίποτα μετά τη διακοπή. Μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή μέχρι το τέλος. Θα πάρουμε σίγουρα τρεις παίκτες και ένας θα παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στον δεύτερο γύρο θα μπουν και οι τρεις, ενώ θα παίξουν και οι τρεις στην Ευρώπη».