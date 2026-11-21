Ο Κολοσσός Ρόδου κυριάρχησε απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας, φτάνοντας σε μία ευρεία νίκη με 100-64 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Οι Ροδίτες μπήκαν απόλυτα αποφασισμένοι στο παρκέ και έβαλαν από νωρίς τις βάσεις για μία ευρεία νίκη, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με το εντυπωσιακό +30 (52-22). Ο Προμηθέας δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να αντιδράσει ουσιαστικά, με τον Κολοσσό να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο και να φτάνει με άνεση στην κατοστάρα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Κρούζερ με 20 πόντους, ενώ ο Γουίλις πρόσθεσε 15 και ο Καμπερίδης 13. Από την πλευρά των Πατρινών, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο ήταν ο μοναδικός που ξεχώρισε επιθετικά, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 11 πόντους.