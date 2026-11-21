Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού πολλές φορές στο παρελθόν έχουν αποδείξει με τη στάση τους, πως εκτιμούν τη σωστή συμπεριφορά. Κάτι ανάλογο έκαναν και πριν το τζάμπολ του αγώνα με το Μαρούσι.

Στο T-Center κατά την παρουσίαση της φιλοξενούμενης ομάδας, μόλις ακούστηκε το όνομα του Ηλία Παπαθεοδώρου, ο κόσμος χειροκρότησε. Ο λόγος είναι φυσικά ο ρόλος του Έλληνα κόουτς στην υπόθεση του σκανδάλου στο μπάσκετ.