Με επεισοδιακό τρόπο επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΛ, επικρατώντας με 2-1 του Αστέρα AKTOR B για τη 12η αγωνιστική της Superbet League 2. Οι «βυσσινί» προηγήθηκαν με τον Καμπετσή στο 37', είδαν τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν με τον Κόλα στο 71', ενώ πήραν τελικά το τρίποντο χάρη σε γκολ του Αλμπάνη στο 82'.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Πανθρακικού με τον Πανιώνιο στην Κομοτηνή, καθώς οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0. Οι «κυανέρυθροι» είχαν την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο, δημιούργησαν ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στην επανάληψη ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με σημαντικότερη στιγμή το σουτ του Μούργου στο 72', που πέρασε λίγο άουτ.

Σημαντική νίκη στη μάχη της παραμονής πέτυχε ο Νέστος Χρυσούπολης, επικρατώντας με 2-0 της Ελλάδας Σύρου. Οι γηπεδούχοι έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί τους, με τον Κασέμι να ανοίγει το σκορ στο 59' και τον Θωμαΐδη να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 84'. Νωρίτερα, ο Καραργύρης είχε αποκρούσει πέναλτι του Κωστίκα, κρατώντας το προβάδισμα για την ομάδα του.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Σάββατο 21/11

ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR Β 2-1

Πανθρακικός - Πανιώνιος 0-0

Νέστος Χρυσούπολης - Ελλάς Σύρου 2-0

Κυριακή 22/11

Αν. Καρδίτσας - Athens Kallithea 12:30

Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός 14:00

Ολυμπιακός Β' - Απ. Καλαμαριάς 15:00

Δευτέρα 23/11

ΠΑΣ Πύργος - Μαρκό 14:45

ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου 15:00

Η βαθμολογία: