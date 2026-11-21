Η λίμπερο του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον Α.Ο. Θήρας, από την οποία αποχώρησε υποβασταζόμενη, προκαλώντας ανησυχία στο «πράσινο» στρατόπεδο.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων ήταν καθησυχαστικά, καθώς δεν διαπιστώθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Η Ρόγκα αναμένεται να μείνει εκτός για λίγες ημέρες, με αποτέλεσμα να μην βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας για τη σημερινή (21/11) εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Θέτιδα Βούλας.