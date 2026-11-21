Λιγότερες από 48 ώρες μετά το απαιτητικό παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις Κάουνας και το ταξίδι στη Λιθουανία, ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει το Μαρούσι. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην αναμέτρηση του Telekom Center Athens για την GBL, επέλεξε να αφήσει εκτός εξάδας ξένων τους Ίζακ Μπόνγκα και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Γερμανός και ο Αμερικανός θα πάρουν… ανάσες μετά τη «διαβολοβδομάδα». Εκτός, φυσικά, είναι και οι Γκραντ-Φαλ που δεν είναι στη λίστα ξένων, όπως και ο ανέτοιμος Μαντζούκας.

Παράλληλα, για λόγους ξεκούρασης μένει εκτός 12άδας ο Κώστας Σλούκας. Χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, απλά για λόγους ξεκούρασης.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ναν, Βαρβαρίτης, Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης, Χουάντσο, Γιαμπουσέλε, Μήτογλου, Λεσόρ, Κουζέλογλου.