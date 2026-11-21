Παναθηναϊκός AKTOR: Μπόνγκα και Χέιζ-Ντέιβις εκτός εξάδας ξένων, ξεκούραση για Σλούκα
Οι επιλογές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το ματς με το Μαρούσι στο Telekom Center Athens.
Λιγότερες από 48 ώρες μετά το απαιτητικό παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις Κάουνας και το ταξίδι στη Λιθουανία, ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει το Μαρούσι. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην αναμέτρηση του Telekom Center Athens για την GBL, επέλεξε να αφήσει εκτός εξάδας ξένων τους Ίζακ Μπόνγκα και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.
Ο Γερμανός και ο Αμερικανός θα πάρουν… ανάσες μετά τη «διαβολοβδομάδα». Εκτός, φυσικά, είναι και οι Γκραντ-Φαλ που δεν είναι στη λίστα ξένων, όπως και ο ανέτοιμος Μαντζούκας.
Παράλληλα, για λόγους ξεκούρασης μένει εκτός 12άδας ο Κώστας Σλούκας. Χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, απλά για λόγους ξεκούρασης.
Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ναν, Βαρβαρίτης, Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης, Χουάντσο, Γιαμπουσέλε, Μήτογλου, Λεσόρ, Κουζέλογλου.