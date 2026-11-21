Ποδαρικό στην 12η αγωνιστική της Serie A κάνουν ο Τάσος Δουβίκας και Χρήστος Μανδάς με τις αναμετρήσεις της Κομο απέναντι στην Κάλιαρι αλλά και της Λάτσιο με την Λέτσε αντίστοιχα.

Η ομάδα του Τάσου Δουβίκα υποδέχεται στις 16:00 την Κάλιαρι εντός έδρας, προτού αντιμετωπίσει την ΑΕΚ για το Champions League. Ο Έλληνας επιθετικός είναι σε εξαιρετική κατάσταση και διατηρεί τη θέση του στο βασικό σχήμα του Φάμπεργκας ευελπιστώντας να διευρύνει κι άλλο τον αριθμό των γκολ και να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 1.

Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Μανδάς και η πρωτοπόρος Λάτσιο που αποτελεί την μεγάλη έκπληξη στην Ιταλία τη φετινή σεζόν υποδέχονται στο «Ολίμπικο» την Λέτσε, σε ένα φαινομενικά έυκολο απόγευμα, μιας και οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην 14η θέση.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 2