Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου την προετοιμασία του ενόψει της δύσκολης εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ το απόγευμα της Κυριακής (22/11, 17:30), με τον Χρήστο Κόντη στο τέλος της προπόνησης να ανακοινώνει την αποστολή.

Στα ευχάριστα για τους Κρητικούς είναι η επιστροφή του Χριστογεώργου αλλά και του Αποστολάκη, ωστόσο ο Χρήστος Κόντης καλείται να διαχειριστεί και σημαντικές απουσίες, όπως εκείνες του Κρίζμανιτς του Κόντρο και του Ισέκα που δεν θα είναι διαθέσιμοι.

Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολάου, Dickmann, Αθανασίου, Gonzalez, Καινουργιάκης, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Romano, Nuss, Cantalapiedra, Σιτμαλίδης, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Καλαφάτης, Krizmanic (πρόγραμμα φυσικοθεραπείας), Kodro (πρόγραμμα φυσικοθεραπείας), Χνάρης (πρόγραμμα φυσικοθεραπείας), Iseka, Μαρινάκης, Λαγουδάκης και Κουτσουπιάς.