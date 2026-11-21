Την πρώτη δημόσια παρουσία του μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Ανδόρας με την Τενερίφη πραγματοποίησε ο Χεσούς Οβόνο.

Ο 25χρονος τερματοφύλακας από την Ισημερινή Γουινέα βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/11) στο γήπεδο «Ενκάμπ», όπου παρακολούθησε από τις εξέδρες τον αγώνα της Ανδόρας με τη Λεγκανές για τη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση είχε έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς πριν από την έναρξή της οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας φανέλες με το όνομα και τον αριθμό του αδικοχαμένου Χεσούς Ντε Μιγκέλ. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή, με τις δύο ομάδες να τιμούν τη μνήμη του ποδοσφαιριστή της Τενερίφης.

Ο Οβόνο παρακολούθησε τη στιγμή από την εξέδρα, εμφανώς φορτισμένος, έχοντας το κεφάλι σκυμμένο. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε δημόσια μετά τη σύγκρουσή του με τον Ντε Μιγκέλ κατά τη διάρκεια του αγώνα Ανδόρα-Τενερίφη, περιστατικό που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο του ποδοσφαιριστή.

Υπενθυμίζεται ότι στον 25χρονο τερματοφύλακα έχει επιβληθεί από την ισπανική ομοσπονδία ποινή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών, μετά το τραγικό συμβάν.