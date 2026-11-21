Έντονο είναι το μεταγραφικό ενδιαφέρον γύρω από τον Σαντίνο Αντίνο, καθώς ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο μικροσκόπιο αρκετών σπουδαίων ευρωπαϊκών συλλόγων που παρακολουθούν στενά την πορεία του.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ μεταξύ των συλλόγων που ενδιαφέρονται για την περίπτωση του 21χρονου Αργεντινού συγκαταλέγεται η Μπενφίκα που έχει στο ραντάρ της τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

Ωστόσο, εκτός από ενδιαφέρον από την ομάδα της Πορτογαλίας, τον Αντίνο εξετάζουν κι ομάδες από το Βέλγιο, την Ιταλία και την Ολλανδία, αφού η Κλαμπ Μπριζ, η Μπολόνια, η Πάρμα και η Αϊντχόφεν παρακολουθούν στενά τα πεπραγμένα του Αντίνο στην Ελλάδα ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος στο ρεπορτάζ του αναφέρει πως το ενδιαφέρον των Ευρωπαϊκών συλλόγων για τον Αντίνο δεν είναι κάτι καινούργιο, αφού πολλές ομάδες εξέταζαν την περίπτωσή του προτού μετακομίσει στον Παναθηναϊκό, όταν ακόμη αγωνιζόταν στην Αργεντινή με τη φανέλα της Γοδόι Κρους.