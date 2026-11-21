Μετά από μια απαιτητική και κουραστική διαβολοβδομάδα στην EuroLeague, με δύο ταξίδια στο εξωτερικό, ο Παναθηναϊκός AKTOR επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις. Οι «πράσινοι» υποδέχονται για την GBL το αξιόμαχο Μαρούσι στο Telekom Center Athens.

Λιγότερες από 48 ώρες μετά το ματς «μάχη» στο Κάουνας και το τεράστιο «διπλό» επί της Ζαλγκίρις, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς καλείται να κάνει τη σωστή διαχείριση στο ρόστερ, για να μην χάσει η ομάδα του ενέργεια και παράλληλα να διατηρήσει τη «φρεσκάδα» της. Κι αυτό γιατί σε δύο μέρες έχει νέο ταξίδι στην Ισπανία για το απαιτητικό ματς με την Βαλένθια των 10 νικών στην EuroLeague.

Το Μαρούσι από την πλευρά του είναι ξεκάθαρα ανεβασμένο και το έχει αποδείξει στα τελευταία του ματς. Έκανε… περίπατο με τον Προμηθέα, νίκησε εκτός έδρας τον Βίκο Ιωαννίνων, ενώ ενδιάμεσα έφτασε… μια ανάσα από επικράτηση κόντρα στον Ολυμπιακό. Αστοχώντας στο τελευταίο σουτ για να ηττηθεί τελικά 81-80.

Ο αγώνας έχει ξεκάθαρο φαβορί, αλλά οι συνθήκες το καθιστούν μια καλή δοκιμασία για τους «πράσινους» απέναντι στο σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Στο Telekom Center Athens αναμένεται να υπάρχει έντονη η παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR. Σε αυτό συμβάλει η απόφαση της ΚΑΕ να ορίσει γενική είσοδο 10 ευρώ στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πατήστε εδώ για εισιτήρια.

Το τζάμπολ στο T-Center είναι προγραμματισμένο για τις 17:30 και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά απ’ το ΣΠΟΡ FM TV 2