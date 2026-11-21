Ένα ντέρμπι βγαλμένο από τις ένδοξες εποχές του ελληνικού μπάσκετ φιλοξενεί το «Παλατάκι», με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Άρη στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της GBL. Οι δύο «αιώνιοι» της Θεσσαλονίκης κονταροχτυπιούνται με φόντο την κορυφή της βαθμολογίας, σε μία αναμέτρηση που ξυπνά μνήμες από τις εποχές που διεκδικούσαν επί ίσοις όροις τον τίτλο του πρωταθλητή.

Ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, καθώς μετρά επτά νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής. Την προηγούμενη εβδομάδα πέρασε και από την έδρα της Καρδίτσας, επικρατώντας με 74-69, σε ένα παιχνίδι που χρειάστηκε να παλέψει μέχρι το τέλος για να διατηρήσει το αήττητό του. Ωστόσο, ενόψει του μεγάλου ντέρμπι προέκυψε ένα σημαντικό ερωτηματικό, καθώς ο Φόστερ ταλαιπωρείται από διάστρεμμα και η συμμετοχή του είναι εξαιρετικά αμφίβολη, ενώ ο Όσμαν παραμένει εκτός δράσης λόγω του μακροχρόνιου τραυματισμού του στο μηνίσκο.

Απέναντί του θα βρεθεί ένας Άρης που διανύει εξαιρετική περίοδο και έχει ανεβάσει κατακόρυφα την αυτοπεποίθησή του. Οι «κίτρινοι» του Βασίλη Σπανούλη μετρούν έξι διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα και έχουν υποστεί μόλις μία ήττα στις πρώτες επτά αγωνιστικές, ακολουθώντας τον «συμπολίτη» τους σε απόσταση ενός βαθμού.

Μάλιστα, έχουν ήδη στείλει ηχηρά μηνύματα, καθώς μετά το 101-91 επί του Παναθηναϊκού, την προηγούμενη αγωνιστική κυριάρχησαν απέναντι στον Ολυμπιακό, τον οποίο συνέτριψαν με 100-78 στο Αλεξάνδρειο. Ένα αποτέλεσμα ιστορικής σημασίας, καθώς για πρώτη φορά από τη σεζόν 1999-2000 ο Άρης κατάφερε να νικήσει διαδοχικά τους δύο «αιώνιους» του ελληνικού μπάσκετ. Την Τετάρτη, μάλιστα, συνέχισε νικηφόρα και στο EuroCup, επικρατώντας της Λε Μαν με 96-86, παρά τις δυσκολίες που συνάντησε.

Οι «κίτρινοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στο εντυπωσιακό τους σερί και να διεκδικήσουν την κορυφή, έχοντας, ωστόσο, μπροστά τους και μία αρνητική παράδοση που καλούνται να ανατρέψουν.

Ο Άρης έχει να φύγει με τη νίκη από την έδρα του ΠΑΟΚ από το 2016, με το σημερινό ντέρμπι να αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία για να βάλει τέλος σε αυτή την αναμονή. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ο Γιόβιτς εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ενώ εκτός παραμένει ο Χαραλαμπόπουλος. Αντίθετα, στις ομαδικές προπονήσεις έπειτα από δυόμισι μήνες επέστρεψε ο Γιώργος Τανούλης.

ΠΑΟΚ - Άρης: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Το τζάμπολ του αγώνα στην Πυλαία είναι προγραμματισμένο στις 17:30 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του ΣΚΑΪ/ΣΠΟΡ ΦΜ TV.