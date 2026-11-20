Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την πιο ολοκληρωμένη εμφάνισή του από την έναρξη της φετινής EuroLeague, συνδυάζοντας την εξαιρετική αμυντική λειτουργία με την πολυφωνία στην επίθεση. Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν απόλυτα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη με 92-76 στη SUNEL Arena, για τη 13η αγωνιστική της διοργάνωσης, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βελτίωσε το ρεκόρ της στο 10-3, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με πέντε παίκτες να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων.

Κορυφαίος από πλευράς Πειραιωτών ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα σε 22 λεπτά συμμετοχής, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση. Άξιος συμπαραστάτης του ο Εβάν Φουρνιέ με 17 πόντους, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ 14 πρόσθεσε ο Βεζένκοφ, μαζί με 7 ριμπάουντ.

Από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ντέιμιαν Τζόουνς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με double-double, έχοντας 10 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ, ενώ μεστή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μαλεντόν με 17 πόντους και 6 ασίστ.

Την επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τετάρτη (25/11) στη SUNEL Arena τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ την ίδια ημέρα η Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει τη Ζαλγκίρις στη Movistar Arena.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αξιοποίησε το ανοιχτό γήπεδο και ο Γουορντ με τρίποντο άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι (3-0). Οι «ερυθρόλευκοι» μέσα από τη «σκληρή» τους άμυνα ξέφυγαν αρχικά στο +6 για το 8-2, με τον Βεζένκοφ από τη γωνία να κάνει το 16-7. Με επιμέρους 7-1 η Ρεάλ επέστρεψε σε απόσταση αναπνοής (17-14), με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 19-14 υπέρ των Πειραιωτών χάρη σε εύστοχο ζευγάρι βολών του Νετζήπογλου.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να διατηρεί τον έλεγχο και να ανεβάζει σταδιακά τη διαφορά. Με καλάθια των Εντιάι και Χολ, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν για πρώτη φορά σε διψήφιο προβάδισμα στο 13' (28-17, +11), ενώ λίγο αργότερα ο Φουρνιέ πήρε θέση κοντά στο καλάθι, νίκησε τον Φελίζ και ανέβασε το σκορ στο 35-22, στα μέσα του δεκαλέπτου. Ο Τζόουνς κυριαρχούσε στη ρακέτα της Ρεάλ, προκαλώντας διαρκώς προβλήματα στην ισπανική άμυνα. Με τον Αμερικανό σέντερ να δίνει τον τόνο, ο Ολυμπιακός εκτόξευσε τη διαφορά στο +18 (47-29), προτού οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 50-33. Το κερασάκι στο εξαιρετικό 20λεπτο των Πειραιωτών έβαλε ο Τζόουνς, ο οποίος ευστόχησε σε ένα απίθανο buzzer beater από το κέντρο του γηπέδου, ξεσηκώνοντας τη SUNEL Arena.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από τα αποδυτήρια με την ίδια ένταση και συνέχισε να κυριαρχεί στο παρκέ, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του. Το τρίποντο του Γουόρντ έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +20 (60-40), ενώ λίγο αργότερα οι Φουρνιέ και Βεζένκοφ έδωσαν συνέχεια στο «ερυθρόλευκο» πάρτι, με ένα επιμέρους σερί 5-0 να ανεβάζει το σκορ στο 67-44 και τη διαφορά στους 23 πόντους.

Ο Ολυμπιακός είχε βρει πλέον ρυθμό σε άμυνα και επίθεση, με τον ΜακΙντάιρ να δίνει έτοιμα καλάθια σε Χολ και Βεζένκοφ. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +21 (73-52), μετατρέποντας το τελευταίο δεκάλεπτο σε... τυπική διαδικασία.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει τον απόλυτο έλεγχο, με τον ΜακΚίσικ να ευστοχεί στο πρώτο του τρίποντο και να διαμορφώνει το 81-57. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός γκαρντ δημιούργησε για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, προσφέροντάς του ένα έτοιμο κάρφωμα, με τον σέντερ των «ερυθρόλευκων» να ανεβαίνει στους 16 πόντους. Ο Τζόουνς συνέχισε να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι, ενώ ο Κόρι Τζόσεφ με καλάθι και φάουλ διαμόρφωσε το τελικό 92-76, υπογράφοντας την άνετη νίκη του Ολυμπιακού.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 50-33, 73-52, 92-76.

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