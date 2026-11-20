Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έδωσε κανονικά το «παρών» στη SUNEL Arena για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο ομογενής γκαρντ παρότι δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται κανονικά στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, παίρνοντας θέση δίπλα από τον πάγκο των Πειραιωτών, μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες που τέθηκαν εκτός αποστολής.

Υπενθυμίζεται πως η τιμωρία του Ντόρσεϊ έχει ολοκληρωθεί από την Παρασκευή (13/11), ενώ την τελευταία εβδομάδα έχει επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις του Ολυμπιακού.