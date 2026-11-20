Το όνομα του Σαντιάγκο Σαντοβάλ με τον Ολυμπιακό συνδέει δημοσιογράφος από το Μεξικό, με τους «ερυθρόλευκους» να φέρονται να τσεκάρουν την περίπτωση του 19χρονου επιθετικού μέσου της Τσίβας ενόψει και της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο νεαρός Μεξικανός αγωνίζεται κυρίως στη θέση «10», ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχει κληθεί να υπηρετήσει τον ρόλο του δεύτερου σέντερ φορ. Έχει αρχίσει εξαιρετικά τη φετινή σεζόν με την ομάδα του καθώς σε 13 παιχνίδια έχει βρει δίχτυα πέντε φορές, ενώ παράλληλα έχει μοιράσει μία ασίστ.

Ο Σαντοβάλ αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Τσίβας και συνολικά με την πρώτη ομάδα έχει καταγράψει 48 συμμετοχές με απολογισμό 12 γκολ και 2 ασίστ σε κάτι λιγότερο από 2.500' αγωνιστικά λεπτά.

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός είχε συνεργαστεί στο πρόσφατο παρελθόν με την Τσίβας, όταν το καλοκαίρι είχε αποκτήσει από την ομάδα της Γουαδαλαχάρα τον Αρμάντο Γκονζάλες έναντι 8,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Η χρηματιστηριακή αξία του παίκτη βάσει το Transfermarkt υπολογίζεται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ τη δεδομένη χρονική στιγμή.