Χωρίς Μιλουτίνοφ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ - «Μέσα» ο Τζόουνς
Δείτε τις επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.
Με στόχο να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας στην EuroLeague, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στη γεμάτη SUNEL Arena τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.
Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ στα Άνω Λιόσια έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος έχει να διαχειριστεί για ακόμη ένα παιχνίδι αρκετά προβλήματα.
Συγκεκριμένα, «νοκ άουτ» τέθηκε οριστικά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις του στο δάχτυλο και έτσι δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση κόντρα στη «Βασίλισσα». Παράλληλα, εκτός επιλογών παραμένει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, παρότι η τιμωρία του έχει λήξει.
Στην αντίπερα όχθη, ο Τζόουνς παρά τις ενοχλήσεις που είχε τις προηγούμενες ημέρες στο γόνατο «έσφιξε» τα δόντια και βρίσκεται κανονικά στη δωδεκάδα για το σημερινό (20/11) παιχνίδι.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Πλώτας, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Εντιάι, Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον.