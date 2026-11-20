Με στόχο να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας στην EuroLeague, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στη γεμάτη SUNEL Arena τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ στα Άνω Λιόσια έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος έχει να διαχειριστεί για ακόμη ένα παιχνίδι αρκετά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, «νοκ άουτ» τέθηκε οριστικά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις του στο δάχτυλο και έτσι δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση κόντρα στη «Βασίλισσα». Παράλληλα, εκτός επιλογών παραμένει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, παρότι η τιμωρία του έχει λήξει.

Στην αντίπερα όχθη, ο Τζόουνς παρά τις ενοχλήσεις που είχε τις προηγούμενες ημέρες στο γόνατο «έσφιξε» τα δόντια και βρίσκεται κανονικά στη δωδεκάδα για το σημερινό (20/11) παιχνίδι.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Πλώτας, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Εντιάι, Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον.