Αυτή τη φορά η συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν έμεινε ατιμώρητη. Ο προπονητής του Ολυμπιακού αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές στον αγώνα με τον Άρη και φάνηκε ξεκάθαρα να μιλά υποτιμητικά με υβριστικούς χαρακτηρισμούς για τους διαιτητές, πριν αποχωρήσει από τον πάγκο του.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε καταγγελία για αυτή την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά και δικαιώθηκε από την απόφαση του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Η ποινή που επιβλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή, είναι 6.000 στον ίδιο τον Έλληνα προπονητή και 3.000 στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για αντικειμενική ευθύνη.

Θυμηθείτε τι είχε γίνει στο Άρης - Ολυμπιακός και την συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα: