Με πολλά προβλήματα ταξιδεύει η Κηφισιά στη Θεσσαλονίκη για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Κυριακή 22 Νοεμβρίου για την 11η αγωνιστική της Superleague.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες αρκετών ποδοσφαιριστών που έχουν συμπληρώσει κίτρινες κάρτες το προηγούμενο διάστημα.

Στη μακρά λίστα των απουσιών του, έρχεται να προστεθεί και ο Σαγκάλ που επίσης θα εκτίσει ποινή, όπως έγινε γνωστό από την σημερινή ανακοίνωση των τιμωρημένων της αγωνιστικής από τη διοργανώτρια αρχή.

Απέναντι στον ΠΑΟΚ δεν θα αγωνιστούν επίσης οι Αντονίσε, που είναι και τραυματίας, Μάνσο, Σόουζα και Ρουκουνάκης.