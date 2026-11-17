Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων, επιστρέφουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς Super League, καθώς το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.

Έτσι, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου κυκλοφορούν τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση στην Τούμπα απέναντι στην Κηφισιά (22/11, 19:30).

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θέλει να εκμεταλλευτεί την διακοπή των Εθνικών ομάδων και να επιστρέψει στις νίκες μετά την ισοπαλία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η ενημέρωση του Δικεφάλου:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη (18.11.2026) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ – Κηφισιά, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2026-27 που θα διεξαχθεί την Κυριακή 22.11.2026 στις 19:30 στο γήπεδο της Τούμπας.

Κανάλια Πώλησης

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

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