ΠΑΟΚ: Κυκλοφορούν την Τετάρτη τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά στην Τούμπα
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κυριακή την Κηφισιά και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ισοπαλία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό
Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων, επιστρέφουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς Super League, καθώς το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.
Έτσι, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου κυκλοφορούν τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση στην Τούμπα απέναντι στην Κηφισιά (22/11, 19:30).
Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θέλει να εκμεταλλευτεί την διακοπή των Εθνικών ομάδων και να επιστρέψει στις νίκες μετά την ισοπαλία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Η ενημέρωση του Δικεφάλου:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη (18.11.2026) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ – Κηφισιά, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2026-27 που θα διεξαχθεί την Κυριακή 22.11.2026 στις 19:30 στο γήπεδο της Τούμπας.
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