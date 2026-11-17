Με ένα μεγάλο (όχι αγωνιστικό) πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί την πολύ δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο ο Ερυθρός Αστέρας.

Η ομάδα του Βελιγραδίου βρίσκεται στο Μιλάνο χωρίς να έχει στις τάξεις του τον Τσίμα Μονέκε, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και έμεινε εκτός με απόφαση του προπονητή του.

Ο Νιγηριανός φόργουορντ καταγράφει και φέτος αξιόλογα νούμερα (9.6 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα) και η απουσία του αναμένεται να δυσκολέψει αισθητά το έργο των «ερυθρόλευκων».