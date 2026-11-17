Ερυθρός Αστέρας: Εκτός ο Μονέκε με απόφαση Ναβάρο
Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται στο Μιλάνο για την αναμέτρηση με την Αρμάνι, με τον Ίμπον Ναβάρο να αφήνει εκτός τον Τσίμα Μονέκε.
Με ένα μεγάλο (όχι αγωνιστικό) πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί την πολύ δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο ο Ερυθρός Αστέρας.
Η ομάδα του Βελιγραδίου βρίσκεται στο Μιλάνο χωρίς να έχει στις τάξεις του τον Τσίμα Μονέκε, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και έμεινε εκτός με απόφαση του προπονητή του.
Ο Νιγηριανός φόργουορντ καταγράφει και φέτος αξιόλογα νούμερα (9.6 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα) και η απουσία του αναμένεται να δυσκολέψει αισθητά το έργο των «ερυθρόλευκων».