Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανυπομονεί να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας, όπως φανέρωσε μέσα από ανάρτησή του στα social media.

Ο 30χρονος γκαρντ έστειλε το δικό του μήνυμα, δείχνοντας πως περιμένει με ανυπομονησία την επόμενη ευκαιρία να φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο.

«Ευχαριστώ Θεέ μου που με ξύπνησες για ακόμη μία ημέρα. Πλησιάζει αυτή η εποχή ξανά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόρσεϊ, στη φωτογραφία που ανέβασε με τη φανέλα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.