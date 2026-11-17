Οι Χιτ βρίσκονται σε διαρκώς ανοδική πορεία και το επιβεβαίωσαν με ακόμη μία νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στους Ρόκετς.

Το Μαϊάμι επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση τα ξημερώματα της Τρίτης (17/11), βελτίωσε το ρεκόρ του στο 8-6 κι άφησε πίσω του το απογοητευτικό ξεκίνημα με τέσσερις διαδοχικές ήττες. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επικράτηση είχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κοψίματα σε μόλις 28:32 συμμετοχής. Παράλληλα, ο Έρικ Σπόλστρα είδε την ομάδα του να παίρνει σημαντικές λύσεις από πολλές διαφορετικές πηγές.

Οι Κλέι Τόμσον και Άντριου Ουίγκινς σημείωσαν από 17 πόντους, ενώ οι Ντέιβιον Μίτσελ και Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσαν από 16. Ο Μάιρον Γκάρντνερ συμπλήρωσε την πεντάδα των διψήφιων σκόρερ με 14 πόντους. Η επιθετική λειτουργία των γηπεδούχων αποτυπώθηκε και στους αριθμούς, καθώς μοίρασαν 29 ασίστ, υπέπεσαν σε μόλις εννέα λάθη, μέτρησαν οκτώ μπλοκ και σούταραν με 50% εντός παιδιάς.

Παρ’ όλα αυτά, δεν έλειψαν και τα προβλήματα για το Μαϊάμι, καθώς ο Μπαμ Αντεμπάγιο δεν επέστρεψε στο παρκέ μετά την ανάπαυλα, λόγω ενοχλήσεων στο ισχίο. Ο σέντερ των Χιτ πρόλαβε να αγωνιστεί για 15:31, έχοντας απολογισμό τέσσερις πόντους.

Στην αντίπερα όχθη, ο Κέβιν Ντουράντ με 22 πόντους σε 29 λεπτά και ο Άλπερεν Σενγκούν με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 30 λεπτά ήταν οι δύο παίκτες που ξεχώρισαν για το Χιούστον. Οι Ρόκετς υποχώρησαν στο 11-4, παραμένοντας στην τρίτη θέση της Δύσης, πίσω από τους Σπερς και τους Λέικερς, που έχουν αμφότεροι ρεκόρ 12-2.

Το επόμενο παιχνίδι του Μαϊάμι έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς απέναντί του θα βρεθούν οι Μιλγουόκι Μπακς, τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11, 02:00). Θα είναι η πρώτη αναμέτρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στην ομάδα με την οποία αγωνίστηκε για 13 χρόνια.

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο

20 πόντοι

8/10 δίποντα

4/6 βολές

13 ριμπάουντ

6 ασίστ

1 κλέψιμο

3 μπλοκ

1 λάθος

2 φάουλ

+21 στο +/-

28:32 λεπτά συμμετοχής

Τα δωδεκάλεπτα: 29-15, 62-46, 101-81, 128-110

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