Ο Γιώργος Μασούρας ήταν αυτός που έκρινε την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σερβία, καθώς με το δικό του γκολ χάρισε τη νίκη με 1-0 στην Εθνική, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Nations League.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο 32χρονος εξτρέμ στάθηκε στη σημασία της παραμονής της «γαλανόλευκης» στη League A της διοργάνωσης, επισημαίνοντας παράλληλα πως η ομάδα κατάφερε να εξασφαλίσει μια ευνοϊκότερη θέση ενόψει της κλήρωσης για τα προκριματικά του Euro.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ήττα από την Ολλανδία, η οποία, όπως τόνισε, επηρέασε την εικόνα της συνολικής προσπάθειας.

Αναλυτικά όσα είπε ο σκόρερ της «γαλανόλευκης»:

«Κρατάμε ότι πετύχαμε να βρισκόμαστε στο επόμενο Nations League στην α’ κατηγορία, ήταν ό στόχος μας, κοιτάξαμε και πιο ψηλά, κάναμε μια πολύ καλή συγκομιδή, μας χάλασε λίγο την εικόνα μας η προηγούμενη ήττα. Κάναμε μια πολύ καλή συγκομιδή που θα είναι οδηγός μας και για τα επερχόμενα προκριματικά αλλά και για το επόμενο Nations League.

Ακόμη πιο σημαντικό από το να παραμείνεις στο Nations League είναι ότι μπήκαμε στους ισχυρούς για την κλήρωση των προκριματικών και κοιτάμε με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία, περιμένουμε και την κλήρωση, να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και με την δουλειά ώστε να φέρουμε αυτό που θέλουμε».