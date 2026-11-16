Με στόχο την πέμπτη του νίκη στο φετινό FIBA Europe Cup, ο Ηρακλής αντιμετωπίζει αύριο (17/11, 20:00) στη Γερμανία τη Βίρτσμπουργκ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.

Το σύνολο του Ζόραν Λούκιτς θα προσπαθήσει να διευρύνει το σερί του στις τρεις νίκες στη διοργάνωση, με την προετοιμασία του «Γηραιού» να ολοκληρώνεται σήμερα (16/11) με πρωινή προπόνηση στο Ιβανώφειο.

Το μεσημέρι η αποστολή αναχώρησε για τη Φρανκφούρτη απ’ όπου θα μεταβεί οδικώς στον τελικό προορισμό της. Απών θα είναι Γιώργος Αρνόκουρος, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας.

Ο συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς, Σταύρος Ευγενειάδης δήλωσε για την αυριανή αναμέτρηση:

“Η Wurzburg παρουσιάζει στους τελευταίους αγώνες καλύτερο πρόσωπο και παίζει με περισσότερη αυτοπεποίθηση, ειδικά στην έδρα της.

Κύρια χαρακτηριστικά του παιχνιδιού μας, που θα μας αυξήσουν τις πιθανότητες για τη νίκη, είναι ο έλεγχος του ρυθμού (η γερμανική ομάδα αρέσκεται στο transition game), η προσωπική άμυνα ένας εναντίον ενός και η πνευματική πειθαρχία καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης”.