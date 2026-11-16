Τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζονται στην Μπάγερν Μονάχου, με τον Αλφόνσο Ντέιβις να προστίθεται στη λίστα των απόντων.

Ο 26χρονος αριστερός μπακ τραυματίστηκε στον φιλικό αγώνα του Καναδά απέναντι στη Γουατεμάλα, όπου η εθνική του ομάδα επικράτησε με 3-2 το Σάββατο (14/11).

Όπως ανακοίνωσε ο βαυαρικός σύλλογος τη Δευτέρα (16/11), οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας έδειξαν ότι υπέστη μικρή μυϊκή ρήξη στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο.

Προς το παρόν, η Μπάγερν δεν έχει γνωστοποιήσει το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ο Καναδός διεθνής.