Νέο πλήγμα για την Μπάγερν Μονάχου: Πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο για τον Ντέιβις
Ακόμη ένας πονοκέφαλος για την Μπάγερν Μονάχου, καθώς ο Αλφόνσο Ντέιβις υπέστη μικρή μυϊκή ρήξη στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα του Καναδά.
Τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζονται στην Μπάγερν Μονάχου, με τον Αλφόνσο Ντέιβις να προστίθεται στη λίστα των απόντων.
Ο 26χρονος αριστερός μπακ τραυματίστηκε στον φιλικό αγώνα του Καναδά απέναντι στη Γουατεμάλα, όπου η εθνική του ομάδα επικράτησε με 3-2 το Σάββατο (14/11).
Όπως ανακοίνωσε ο βαυαρικός σύλλογος τη Δευτέρα (16/11), οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας έδειξαν ότι υπέστη μικρή μυϊκή ρήξη στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο.
Προς το παρόν, η Μπάγερν δεν έχει γνωστοποιήσει το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ο Καναδός διεθνής.