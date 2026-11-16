Μία σπουδαία βραδιά έζησε το ελληνικό ποδόσφαιρο τη Δευτέρα (16/11), με την Εθνική Ελπίδων να εξασφαλίζει την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro U21 2027. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη βρέθηκε σε δύσκολη θέση απέναντι στην Ισλανδία, ωστόσο έδειξε χαρακτήρα, βρήκε το γκολ της ισοφάρισης και τελικά πήρε το εισιτήριο μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι, επικρατώντας με 5-4.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός προπονητής μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, εκφράζοντας τη χαρά και την ευγνωμοσύνη του για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, αλλά και για τη στήριξη που είχε η ομάδα από τον κόσμο.

Οι δηλώσεις του Ταουσιάνη:

«Ενα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας βοήθησε σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, δεν υπάρχουν λόγια. Η μέρα αυτή είναι πολύ σημαντική για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Είναι πολύ σημαντικό ότι επιβεβαιώσαμε αυτά που πιστεύουμε γι' αυτά τα παιδιά. Είναι ώρα να μπορούμε να προχωράμε, να εξελισσόμαστε και να φτάνουμε τις μεγάλες δυνάμεις. Μας έλειπε πολύ μια μεγάλη διοργάνωση. Η διαδρομή είχε πολύ μόχθο, πολύ καλή προσπάθεια, πολύ καλά παιχνίδια για να φτάσουμε εκεί.

Είναι το βήμα που θα μας ολοκληρώσει σαν Έλληνα ποδοσφαιριστή και σαν ελληνικό ποδόσφαιρο. Είμαι ευγνώμων και τυχερός που συνεργάζομαι μ' αυτά τα παιδιά. Σε όλους όσοι βρίσκονται στην Εθνική και, φυσικά, πολλά ευχαριστώ στον κόσμο και στη διοίκηση της ΕΠΟ που μας έχει βοηθήσει πολύ».

Για τους επόμενους στόχους και αν υπάρχει μέλλον με προώθηση παιδιών στην Ανδρών:

«Είναι μία σπουδαία ημέρα. Η διαδρομή δεν σταματά εδώ. Προσμονούμε να πάμε στα τελικά, να παίξουμε με τους καλύτερους, θέλοντας να κερδίσουμε πράγματα και από εκεί.

Η Εθνική Ελπίδων θέλει τις διακρίσεις της, γιατί είναι κομμάτι της εξέλιξης για να πάει ένας ποδοσφαιριστής στην Ανδρών. Τα δύο τελευταία χρόνια τέσσερα παιδιά έχουν ανέβει κι ευελπιστούμε ν' ακολουθήσουν κι άλλα στο μέλλον».