Με χρυσά γράμματα υπέγραψαν μια ιστορική βραδιά οι διεθνείς της Εθνικής Ελπίδων καθώς επικράτησαν της Ισλανδία με 5-4 στα πέναλτι (1-1 στην κανονική διάρκεια) και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους σε EURO U21 μετά από 25 χρόνια αναμονής.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21 θα διεξαχθεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2027 στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Στην τελική φάση θα συμμετάσχουν 16 εθνικές ομάδες, οι οποίες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων. Την πρόκριση στα προημιτελικά θα πάρουν οι δύο πρώτες ομάδες κάθε γκρουπ.

Η συμπλήρωση της 16άδας αναμένεται αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, όταν θα διεξαχθούν οι τρεις τελευταίες αναμετρήσεις των μπαράζ. Μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο τουρνουά 13 ομάδες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, με την κλήρωση να αναμένεται να καθορίσει τους αντιπάλους της στη φάση των ομίλων.

Οι 13 ομάδες που έχουν προκριθεί στο Euro U21 2027

Αλβανία (συνδιοργανώτρια)

Σερβία (συνδιοργανώτρια)

Ελλάδα

Πορτογαλία

Γαλλία

Αγγλία

Ιταλία

Νορβηγία

Βέλγιο

Κροατία

Γερμανία

Ισπανία

Πολωνία (καλύτερη δεύτερη)

Τα τρία τελευταία εισιτήρια

Η τελική εικόνα των ομάδων που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση θα ξεκαθαρίσει μετά τις αναμετρήσεις της Τρίτης 17 Νοεμβρίου:

Τσεχία – Τουρκία (19:00): 1-0

Ολλανδία – Δανία (19:30): 3-0

Ιρλανδία – Φινλανδία (19:45): 0-1