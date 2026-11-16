Την επιστροφή της σε τελική φάση EURO U21 πανηγύρισε η Εθνική Ελπίδων, η οποία επικράτησε στη «ρώσικη ρουλέτα» της Ισλανδίας στη Λεωφόρο και θα βρεθεί σε μεγάλη διοργάνωση μετά από 25 χρόνια.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην κλήρωση της τελικής φάσης, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 26 Νοεμβρίου 2026, στις 19:30 ώρα Ελλάδας. Εκεί, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μάθει τις τρεις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στον όμιλό του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο Sava, στο Βελιγράδι.

Η τελική φάση του Euro U21 2027 θα διεξαχθεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου, με τη Σερβία και την Αλβανία να φιλοξενούν τη διοργάνωση. Συνολικά, θα συμμετάσχουν 16 εθνικές ομάδες, οι οποίες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων.

Από κάθε όμιλο, οι δύο πρώτες ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά, με την Ελλάδα να ετοιμάζεται πλέον να μάθει τους αντιπάλους της στον δρόμο για τη διάκριση.