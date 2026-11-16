Μία σπουδαία επιτυχία πανηγυρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η Εθνική Ελπίδων εξασφάλισε την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro U21 2027. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεπέρασε το εμπόδιο της Ισλανδίας στα μπαράζ, επικρατώντας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι και εξασφαλίζοντας το πολυπόθητο εισιτήριο.

Πότε και πού θα διεξαχθεί το Euro U21 2027

Η τελική φάση του Euro U21 2027 είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2027, με τη Σερβία και την Αλβανία να αναλαμβάνουν από κοινού τη διοργάνωση.

Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν σε έξι πόλεις. Συγκεκριμένα, στη Σερβία οι έδρες θα είναι το Βελιγράδι, η Μπάτσκα Τόπολα, η Λόζνιτσα και το Λέσκοβατς, ενώ στην Αλβανία τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στα Τίρανα, το Ελμπασάν και τη Σκόδρα.

Η πρεμιέρα της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου στη Σερβία, ενώ ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 3 Ιουλίου στην Αλβανία.

Συνολικά, στο τουρνουά θα συμμετάσχουν 16 εθνικές ομάδες, με τις δύο διοργανώτριες χώρες να εξασφαλίζουν απευθείας την παρουσία τους στην τελική φάση.

Οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής Ελπίδων

Αλβανία (συνδιοργανώτρια χώρα)

Σερβία (συνδιοργανώτρια χώρα)

Πορτογαλία

Γαλλία

Αγγλία

Ιταλία

Νορβηγία

Βέλγιο

Κροατία

Γερμανία

Ισπανία

Πολωνία (καλύτερη δεύτερη)

Τα τελευταία τρία εισιτήρια (Τρίτη 17/11)