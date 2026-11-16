Η Εθνική Ελπίδων έγραψε ιστορία το βράδυ της Δευτέρας (17/11), καθώς μετά από μια σκληρή «μάχη» 120 λεπτών κόντρα στην Ισλανδία, χρειάστηκε τη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι για να εξασφαλίσει το «χρυσό» εισιτήριο για τα τελικά του EURO U21, 25 χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα βρίσκεται στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας το επόμενο καλοκαίρι, ενώ με ανάρτηση στα social media, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έσπευσε να συγχαρεί τους διεθνείς για την τεράστια επιτυχία, τονίζοντας πως έκαναν τους πάντες υπερήφανους.

Το post του Ολυμπιακού:

«Συγχαρητήρια στην Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση στο UEFA EURO U21 2027!

Μας κάνατε περήφανους!»