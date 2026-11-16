Η Εθνική Ελπίδων δυσκολεύτηκε πολύ απέναντι στην Ισλανδία και χρειάστηκε τη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι για να κλείσει το εισιτήριο της στο EURO U21 του 2027 στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας.

Εκεί, ο Μπότης έκανε φοβερή επέμβαση στην πρώτη εκτέλεση των Ισλανδών, όλοι οι διεθνείς σκόραραν τις εκτελέσεις τους και ο Χρήστος Μουζακίτης ήταν εκείνος που ανέλαβε το 5ο και κρισιμότερο πέναλτι.

Ο μέσος της Χαλ είχε την ψυχραιμία και την ικανότητα να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα και έτσι υπέγραψε την πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων σε Euro μετά από 25 χρόνια