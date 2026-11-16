Ο Νίκος Μπότης με εκπληκτικές επεμβάσεις κράτησε όρθια την Εθνική Ελπίδων απέναντι στην Ισλανδία, δίνοντας στον Κωστούλα την ευκαιρία να ισοφαρίσει και να στείλει τον αγώνα στην παράταση.

Εκεί, ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν ξανά εξαιρετικός και με μυθική επέμβαση στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους της παράτασης κράτησε το 1-1.

Όμως, την τελευταία του κουβέντα ο Μπότης την είπε στην διαδικασία των πέναλτι, καθώς απέκρουσε την πρώτη εκτέλεση των Ισλανδών και έδωσε ψυχολογική ώθηση στους συμπαίκτες του.

Έτσι, όλοι οι διεθνείς ευστόχησαν στις εκτελέσεις τους και ο Χρήστος Μουζακίτης «λύτρωσε» την Εθνική Ελπίδων και την έστειλα στα τελικά του Euro U21 2027 μετά από 25 χρόνια αναμονής.