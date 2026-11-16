Στην Κίνα για τους Ζετζιάνγκ Γκόλντεν Μπουλς ο Τζέιμς Νάναλι

Στην Κίνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζέιμς Νάναλι, με την πρώην παίκτη της ΑΕΚ να ανακοινώνεται από τους Ζετζιάνγκ Γκόλντεν Μπουλς.

Στην Κίνα για τους Ζετζιάνγκ Γκόλντεν Μπουλς ο Τζέιμς Νάναλι
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Ο Τζέιμς Νάναλι επιστρέφει στην Κίνα, καθώς οι Ζετζιάνγκ Γκόλντεν Μπουλς ανακοίνωσαν την απόκτησή του.

Ο πρώην άσος της ΑΕΚ έχει ήδη εμπειρία από το κινεζικό πρωτάθλημα, έχοντας φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες των Σανγκάι Σαρκς και Ζετζιάνγκ Λάιονς.

Την περασμένη σεζόν, με τη φανέλα της Ένωσης, ο Αμερικανός γκαρντ είχε κατά μέσο όρο 14,1 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ πανηγύρισε μαζί της την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League.

https://www.instagram.com/p/DfygyeVpYbc/
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