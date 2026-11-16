ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ · Ελλάδα · Ισλανδία Ελλάδα Κ21 - Ισλανδία Κ21: Η «ρουκέτα» του Γκούντγιονσεν για το 0-1 των Σκανδιναβών (vid) ONSPORTS TEAM 16 Νοεμβρίου 2026, 20:45 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! Ελλάδα Ισλανδία Εθνική Ελπίδων - Ισλανδία ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΩΝ Video Γκολ COMMENTS LATEST NEWS 21:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ LIVE Ελλάδα - Σερβία: Το τελευταίο «χαρτί» της Εθνικής για πρόκριση στην οκτάδα του Nations League 20:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ελλάδα Κ21 - Ισλανδία Κ21: «Λυτρωτής» Κωστούλας στις καθυστερήσεις ισοφαρίζει για την Εθνική! 20:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Nations League: Με «συνταγή» Ελλάδας η Ολλανδία απέναντι στην Γερμανία - Η μοναδική αλλαγή του Τσάβι 20:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ελλάδα Κ21 - Ισλανδία Κ21: Η «ρουκέτα» του Γκούντγιονσεν για το 0-1 των Σκανδιναβών (vid) 20:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Με Γιόβιτς και Μίτροβιτς στην επίθεση η ενδεκάδα της Σερβίας κόντρα στην Ελλάδα 20:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Εθνική Ελλάδας: Οι 4 αλλαγές του Γιοβάνοβιτς σε σχέση με την Ολλανδία 20:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ελλάδα - Σερβία: Με Δουβίκα και Μανδά η ενδεκάδα της «γαλανόλευκης» 20:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Βινίσιους αποκάλυψε τον λόγο πίσω από το κακό του ξεκίνημα στη σεζόν 20:20 SUPER LEAGUE Ζότα Σίλβα: «Είμαι ερωτευμένος με τον Ολυμπιακό, ήρθα εδώ επειδή ήθελα να διεκδικήσω τίτλους» 20:07 GREEK BASKET LEAGUE GBL: Στην κορυφή του Top 10 της 7ης αγωνιστικής το εντυπωσιακό alley-oop του Ρόμπινσον-Ερλ 19:55 SUPER LEAGUE 2 Super League 2: Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής 19:51 EUROLEAGUE Χάκετ: «Πολύ δύσκολος αντίπαλος ο Παναθηναϊκός - Έχει ένα από τα ισχυρότερα ρόστερ στην Ευρώπη» ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ