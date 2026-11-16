Ελλάδα - Σερβία: Με Δουβίκα και Μανδά η ενδεκάδα της «γαλανόλευκης»

Η Εθνική Ελλάδας διεκδικεί τις πιθανότητές της για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, ενώ παράλληλα θέλει να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία. Μετά τη βαριά ήττα από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναζητά αντίδραση.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός επέλεξε να διατηρήσει το σύστημα 4-4-2, το οποίο χρησιμοποίησε και στις προηγούμενες διακοπές του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, προχωρώντας ωστόσο σε αλλαγές στην ενδεκάδα.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Χρήστος Μανδάς, με τους Ρότα, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα να συνθέτουν την αμυντική τετράδα. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Ζαφείρης και Ανδρούτσος, ενώ στα δύο άκρα της μεσαίας γραμμής θα βρίσκονται ο Καρέτσας δεξιά και ο Τζόλης αριστερά. Στην επίθεση, ο Παυλίδης θα έχει ως παρτενέρ τον Τάσο Δουβίκα.

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Τζολάκης, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Μπακασέτας, Τριάντης, Μασούρας, Κουτσουπιάς, Κωστούλας και Τεττέη.