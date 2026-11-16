Χάκετ: «Πολύ δύσκολος αντίπαλος ο Παναθηναϊκός - Έχει ένα από τα ισχυρότερα ρόστερ στην Ευρώπη»

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει το βράδυ της Τρίτης (17/11, 22:00) την Βίρτους Μπολόνια για την 12η αγωνιστική της Euroleague με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα εντός έδρας από τη Μπαρτσελόνα.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα, ο Ντάνιελ Χάκετ μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Παναθηναϊκό λέγοντας πως οι «πράσινοι» έχουν ένα από τα ισχυρότερα ρόστερ της Ευρώπης και έκανε λόγο για μια δύσκολη αναμέτρηση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χάκετ:

«Δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να προετοιμάσουμε το επόμενο παιχνίδι, μέσα σε αυτό το συνεχόμενο πρόγραμμα αγώνων.

Εξετάσαμε από τακτικής πλευράς το είδος του παιχνιδιού που μας περιμένει. Θα υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες στις οποίες θα πρέπει να δώσουμε προσοχή.

Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, με ένα από τα ισχυρότερα ρόστερ στην Ευρώπη. Εμείς, όμως, θέλουμε να πραγματοποιήσουμε μια γενναία εμφάνιση, με ποιότητα στο παιχνίδι μας»