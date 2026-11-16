Θλίψη στην οικογένεια του Άρη - Πέθανε ο Νίκος Αγγελάκης

Στον πένθος βύθισε την οικογένεια του Άρη η είδηση του χαμού του Νίκου Αγγελάκη σε ηλικία 60 χρονών.

Ο Νίκος Αγγελάκης υπήρξε διεθνής διαιτητής, αλλά η σχέση του με τους “κιτρινόμαυρους” ήταν βαθιά οικογενειακή και πέρασε μέσα από τρεις διαφορετικές γενιές.

Ήταν εγγονός του σπουδαίου προπολεμικού επιθετικού και αρχισκόρερ του Άρη, Νίκου Αγγελάκη, και γιος του Ρήγα Αγγελάκη, παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ομάδας και διεθνούς διαιτητή.

Ο ίδιος είχε φορέσει τη φανέλα του Άρη στα τμήματα υποδομής, φτάνοντας μέχρι την εφηβική ομάδα, πριν ακολουθήσει διαφορετική πορεία.

Ασχολήθηκε με τη διαιτησία το 1985 και το 2000 έγινε διεθνής διαιτητής της FIFA, έχοντας προηγουμένως ψηφιστεί, την περίοδο 1997-98, κορυφαίος Έλληνας διαιτητής των εθνικών κατηγοριών. Στην καριέρα του διηύθυνε σημαντικά παιχνίδια στην Ελλάδα και συμμετείχε σε διεθνείς διοργανώσεις.

Παράλληλα ήταν πτυχιούχος Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, ενώ υπηρέτησε τον Άρη και από διοικητικό πόστο.