· Άρης

Θλίψη στην οικογένεια του Άρη - Πέθανε ο Νίκος Αγγελάκης

Ο Νίκος Αγγελάκης ήταν εγγονός του σπουδαίου προπολεμικού επιθετικού και αρχισκόρερ του Άρη, Νίκου Αγγελάκη, και γιος του Ρήγα Αγγελάκη, παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ομάδας και διεθνούς διαιτητή.

Θλίψη στην οικογένεια του Άρη - Πέθανε ο Νίκος Αγγελάκης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στον πένθος βύθισε την οικογένεια του Άρη η είδηση του χαμού του Νίκου Αγγελάκη σε ηλικία 60 χρονών.

Ο Νίκος Αγγελάκης υπήρξε διεθνής διαιτητής, αλλά η σχέση του με τους “κιτρινόμαυρους” ήταν βαθιά οικογενειακή και πέρασε μέσα από τρεις διαφορετικές γενιές.

Ήταν εγγονός του σπουδαίου προπολεμικού επιθετικού και αρχισκόρερ του Άρη, Νίκου Αγγελάκη, και γιος του Ρήγα Αγγελάκη, παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ομάδας και διεθνούς διαιτητή.

Ο ίδιος είχε φορέσει τη φανέλα του Άρη στα τμήματα υποδομής, φτάνοντας μέχρι την εφηβική ομάδα, πριν ακολουθήσει διαφορετική πορεία.

Ασχολήθηκε με τη διαιτησία το 1985 και το 2000 έγινε διεθνής διαιτητής της FIFA, έχοντας προηγουμένως ψηφιστεί, την περίοδο 1997-98, κορυφαίος Έλληνας διαιτητής των εθνικών κατηγοριών. Στην καριέρα του διηύθυνε σημαντικά παιχνίδια στην Ελλάδα και συμμετείχε σε διεθνείς διοργανώσεις.

Παράλληλα ήταν πτυχιούχος Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, ενώ υπηρέτησε τον Άρη και από διοικητικό πόστο.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:02 GREEK BASKET LEAGUE

Αποχωρεί από τον Προμηθέα και μετακομίζει στη Μπούργος ο Σάνον Έβανς

18:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στη Λεωφόρο ο Νίστρουπ και παίκτες του Παναθηναϊκού για το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων

18:46 EUROLEAGUE

Παπανικολάου: «Να πάρουμε το μάθημά μας από τον Άρη και να κοιτάξουμε μπροστά»

18:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάδα - Ισλανδία: Ο «τελικός» της Εθνικής Ελπίδων στη Λεωφόρο για την πρόκριση στο Euro U21

18:37 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Όλοι πρέπει να κάνουν step up - Δεν έχουμε καιρό να αναλύσουμε τι έγινε»

18:25 ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στην οικογένεια του Άρη - Πέθανε ο Νίκος Αγγελάκης

18:22 SUPER LEAGUE

Επίσημη η επιστροφή Φουστέρ στον Ολυμπιακό

18:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων για τον «τελικό» με την Ισλανδία στη Λεωφόρο

18:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Σζομπαθέλι Φάλκο

17:58 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Στην πόρτα της εξόδου ο Νόλεϊ

17:50 SUPER LEAGUE

Σενάριο από Τουρκία για Ολυμπιακό και Αντρέ Λουίζ

17:36 MUNDOBASKET

Με Βαλαντσιούνας η προεπιλογή της Λιθουανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας