· Ολυμπιακός

Σενάριο από Τουρκία για Ολυμπιακό και Αντρέ Λουίζ

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ φέρεται να βρίσκεται ο Αντρέ Λουίζ, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ.

Σενάριο από Τουρκία για Ολυμπιακό και Αντρέ Λουίζ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ, αλλά και η τουρκική εφημερίδα «Fanatik», συνδέουν τον Ολυμπιακό με τον Αντρέ Λουίζ της Κορίνθιανς, ο οποίος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών συλλόγων.

Ωστόσο, η περίπτωση του 20χρονου Βραζιλιάνου δεν είναι εύκολη, καθώς για την απόκτησή του φέρονται να ενδιαφέρονται επίσης η Φενέρμπαχτσε και η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ο σχεδιασμός του Βαγγέλη Μαρινάκη προβλέπει αρχικά την απόκτηση του ποδοσφαιριστή από τον Ολυμπιακό, προκειμένου να προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στη συνέχεια να διεκδικήσει το επόμενο βήμα της καριέρας του στην Premier League με τη φανέλα της Νότιγχαμ.

Ο Αντρέ Λουίζ αγωνίζεται στην Κορίνθιανς από το 2025 και μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 55 συμμετοχές, με απολογισμό οκτώ γκολ. Η βασική του θέση είναι αυτή του αμυντικού μέσου, ωστόσο μπορεί να αγωνιστεί και ως κεντρικός μέσος με πιο δημιουργικά καθήκοντα.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:02 GREEK BASKET LEAGUE

Αποχωρεί από τον Προμηθέα και μετακομίζει στη Μπούργος ο Σάνον Έβανς

18:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στη Λεωφόρο ο Νίστρουπ και παίκτες του Παναθηναϊκού για το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων

18:46 EUROLEAGUE

Παπανικολάου: «Να πάρουμε το μάθημά μας από τον Άρη και να κοιτάξουμε μπροστά»

18:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάδα - Ισλανδία: Ο «τελικός» της Εθνικής Ελπίδων στη Λεωφόρο για την πρόκριση στο Euro U21

18:37 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Όλοι πρέπει να κάνουν step up - Δεν έχουμε καιρό να αναλύσουμε τι έγινε»

18:25 ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στην οικογένεια του Άρη - Πέθανε ο Νίκος Αγγελάκης

18:22 SUPER LEAGUE

Επίσημη η επιστροφή Φουστέρ στον Ολυμπιακό

18:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων για τον «τελικό» με την Ισλανδία στη Λεωφόρο

18:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Σζομπαθέλι Φάλκο

17:58 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Στην πόρτα της εξόδου ο Νόλεϊ

17:50 SUPER LEAGUE

Σενάριο από Τουρκία για Ολυμπιακό και Αντρέ Λουίζ

17:36 MUNDOBASKET

Με Βαλαντσιούνας η προεπιλογή της Λιθουανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας