Σενάριο από Τουρκία για Ολυμπιακό και Αντρέ Λουίζ

Ο δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ, αλλά και η τουρκική εφημερίδα «Fanatik», συνδέουν τον Ολυμπιακό με τον Αντρέ Λουίζ της Κορίνθιανς, ο οποίος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών συλλόγων.

Ωστόσο, η περίπτωση του 20χρονου Βραζιλιάνου δεν είναι εύκολη, καθώς για την απόκτησή του φέρονται να ενδιαφέρονται επίσης η Φενέρμπαχτσε και η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ο σχεδιασμός του Βαγγέλη Μαρινάκη προβλέπει αρχικά την απόκτηση του ποδοσφαιριστή από τον Ολυμπιακό, προκειμένου να προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στη συνέχεια να διεκδικήσει το επόμενο βήμα της καριέρας του στην Premier League με τη φανέλα της Νότιγχαμ.

Ο Αντρέ Λουίζ αγωνίζεται στην Κορίνθιανς από το 2025 και μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 55 συμμετοχές, με απολογισμό οκτώ γκολ. Η βασική του θέση είναι αυτή του αμυντικού μέσου, ωστόσο μπορεί να αγωνιστεί και ως κεντρικός μέσος με πιο δημιουργικά καθήκοντα.