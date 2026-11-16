Παναθηναϊκός: Με υβριδικό χλοοτάπητα το ματς με τον ΟΦΗ

Ένα σημαντικό έργο αναβάθμισης ολοκληρώθηκε στο ΟΑΚΑ, με σημαντικότερη παρέμβαση την αλλαγή της μορφής του αγωνιστικού χώρου και τη μετάβαση από τον φυσικό σε υβριδικό χλοοτάπητα.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή, με το νέο χορτάρι να αποτελείται από 95% φυσικό και 5% συνθετικό υλικό, συνδυασμός που αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερη αίσθηση στους ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στον ανανεωμένο αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ την προσεχή Κυριακή, όταν θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ. Οι «πράσινοι» θα έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα γήπεδο με αναβαθμισμένες προδιαγραφές, μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε έπειτα από κινητοποίηαη του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου.